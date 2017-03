'Na Batida do Reggae' reúne música e sustentabilidade no Teatro Amazonas

Kastrup lançará sete músicas inéditas de sua autoria e também apresentará o reggae por meio de imagens e vídeos projetados no palco. Foto: Divulgação

Manaus – Depois de passar por capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, o show ‘Na Batida do Reggae’ chega a Manaus nesta sexta-feira (31), a partir das 20h, no palco do Teatro Amazonas, com entrada gratuita.

Durante prática de tambor, bateria e percussão, o baterista e idealizador do projeto, Lucas Kastrup, que também é um dos fundadores da banda carioca Ponto de Equilíbrio, narra o contexto histórico da música jamaicana. O evento segue com a apresentação de cânticos tradicionais Nyahbinghi, um ritmo africano que significa ‘batida de tambor’ e representa a ‘batida do coração’.

Na ocasião, Kastrup lançará sete músicas inéditas de sua autoria e também apresentará o reggae por meio de imagens e vídeos projetados no palco, além de contar com o apoio dos músicos locais, como Cileno (voz e violão), Anderson Candango (gaita), Leonardo Pimentel (percussão), Marcos Cileno (baixo), Diogo Navia (flautista), Ricardo Sanfoneiro (sanfona), Vívian Gramophone e Natty dos Anjos (backing vocals).

Ao final do show, os músicos vão interagir com o público e presenteá-lo com 120 mudas de plantas. Essa iniciativa de Lucas Kastrup reúne música, conhecimento cultural, ação ambiental e confraternização.