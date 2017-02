Casa da Música abre inscrições para Oficina de Coral Infantil 

Como parte das atividades socioculturais desenvolvidas pelo Instituto Amazônia junto à Comunidade São Vicente, a Casa da Música oferece cursos de instrumento e voz. Foto: Divulgação

Manaus – A Casa da Música (Rua Frei José dos Inocentes, 201, Centro) está com inscrições abertas para a Oficina de Coral Infantil, que acontece neste sábado (18), de 9h às 17h. O investimento é de R$ 50, com direito a apostila, certificado e coffee break.

O curso, ministrado pelo professor Isaías Monteiro, vai abordar temas como a Condução do Coro Infantil; Práticas Pedagógicas nos Ensaios; Escolha do Repertório; Voz Infantil; e Preparação Vocal.

Licenciado em música com habilitação em regência pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o professor Isaías Monteiro é especialista em metodologia do ensino em música pelo Instituto Pedagógico de Minas Gerais e psicopedagogia e gestão escolar pela Universidade Estácio de Sá.

"A oficina tem como objetivo levar aos participantes conceitos teóricos e práticos do uso da voz infantil e conhecer algumas práticas da educação musical nos corais infantis", explica o professor.

Como parte das atividades socioculturais desenvolvidas pelo Instituto Amazônia junto à Comunidade São Vicente, a Casa da Música oferece cursos de instrumento e voz. Para cada modalidade, parte das vagas é destinada gratuitamente aos moradores do local, as demais vagas são abertas ao público em geral com a cobrança de taxa simbólica para atender aos custos da casa.

Mais informações podem ser obtidas pelo contato 99193.2615.