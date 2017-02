Segunda edição do Encontro de Bateristas de Manaus contará, neste ano, com a participação da Orquestra Amazonas Filarmônica (OAF) e acontecerá no Largo São Sebastião, Centro

Manaus - Bateristas de Manaus — profissionais ou amadores — já podem preparar suas baquetas e demais acessórios. No dia 11 de março, a partir das 17h, acontece o 2º Encontro de Bateristas de Manaus, no Largo São Sebastião, bem ao lado do Teatro Amazonas (Centro). O evento, gratuito, contará, neste ano, com a participação da Orquestra Amazonas Filarmônica (OAF), sob regência do maestro Marcelo de Jesus.

“Ano passado, tivemos uma experiência muito legal. Apesar dele (evento) ter sido produzido aos ‘trancos e barrancos’, foi superbacana. O público adorou e tivemos um feedback muito positivo nas redes sociais, ganhando, inclusive, espaço na revista Música e Mercado, especializada em instrumentos e com distribuição nacional”, comenta Neto Antunes, organizador do evento.

A atividade deste ano, que começou a ser pensada em outubro de 2016, contará com dois workshops. “Este já era um desejo antigo, mas, por falta de verba, não conseguimos realizá-lo. Portanto, quem for participar do encontro poderá conferir aulas de Tiago Belém (baterista do Pará) e um curso de microfonação de bateria, sendo este último muito específico para quem trabalha bastante com áudio”, adianta.

Participações

Um dos grandes atrativos para este ano, sem dúvida, é a participação da OAF. Antunes conta que o projeto foi muito bem recebido pelo maestro Marcelo de Jesus (um dos responsáveis pela orquestra) e que ele ‘abraçou’ a causa. “Vamos apresentar músicas que já estão no repertório dos músicos. Deve rolar algo do Queen e mais umas oito ou dez músicas”.

Mas engana-se quem acha que as participações encerram-se por aí. Zezinho Corrêa, Gilberto Andrey, Elias Moreira e Jéssica Stephens retornam ao evento. “Todos eles participaram, no ano passado, e continuaram nos apoiando. Um dos momentos mais esperados é a interpretação de ‘Tic Tic Tac’, famosa na voz do Zezinho, e foi algo bastante marcante, em 2016”, destaca.

Ele ressalta, ainda, que a participação é gratuita, mas quem adquirir uma camisa do evento (R$ 35) poderá concorrer em sorteios de acessórios de baterias. “O valor arrecadado é para custear gastos de palco, som e afins. Estamos pedindo, também, tanto dos participantes quanto do público em geral, a doação de 1kg de alimento não perecível, que será doado para uma instituição de caridade”, finaliza.

A expectativa é que estejam presentes 60 bateristas, entre adultos e crianças. Para mais informações sobre o evento: (92) 99400-5357.