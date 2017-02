Família e ex-mulheres brigam por herança de R$ 10 milhões do cantor Wando

No total, nove pessoas brigam pela herança e processo está sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça

Wando também ficou conhecido por distribuir calcinhas perfumadas ao público feminino. Foto: Divulgação

Rio de Janeiro – Família e ex-companheiras do cantor Wando disputam a herança de R$ 10 milhões deixada pelo artista, morto em 2012, aos 66 anos, após sofrer uma parada cardíaca.

No total, nove pessoas brigam pela herança: quatro filhos, dois netos -- de um outro filho irmão do cantor que já morreu, a irmã e duas mulheres, ex-companheiras do cantor. O processo está sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em entrevista ao programa ‘Domingo Show’, da TV Record, Katiuscia, suposta filha de Wando, que mora na Alemanha, é um dos nove familiares que brigam pelo patrimônio. "Nós [os meus irmãos e eu] tínhamos uma relação boa. Saí do Brasil muito triste. Eles se distanciaram", disse.

Um dos sucessos de Wando é ‘Fogo e Paixão’. Ele também ficou conhecido por distribuir calcinhas perfumadas ao público feminino. Nos discos, os títulos são sugestivos como ‘Ui-Wando de Paixão’, ‘Vulgar’ e ‘Comum É Não Morrer de Amor’, ‘Obsceno’, ‘Depois da Cama’, ‘Tenda dos Prazeres’ e ‘Mulheres’. Este último rendeu o título de cantor mais erótico do Brasil.

Os cenários de seus shows são, em geral, banheiras, camas e haréns.