Fernanda Brum e Juliano Son se apresentam em Manaus

Acompanhados da banda Livres, artistas se apresentam na próxima sexta-feira (24), a partir das 19h, no área Podium da Arena da Amazônia, com o show ‘Jesus Live’

Cantora ganhou o Grammy Latino, em 2015, como Melhor Álbum de Música Cristã. Foto: Divulgação

Manaus - A cantora Fernanda Brum e o cantor Juliano Son, acompanhados da banda Livres, se apresentam na próxima sexta-feira (24), a partir das 19h, no área Podium da Arena da Amazônia, com o show ‘Jesus Live’. Haverá transmissão, via Facebook, pela pela fanpage da produtora Exodus Eventos — @exoduseventos —, organizadora da iniciativa.

Já para quem quiser assistir à apresentação in loco, os ingressos já estão à venda nas lojas Asya Fashion, dos shoppings Sumaúma e Amazonas, no Shopping da Bíblia e no site www.shoppingingressos.com. Os valores variam de R$ 35 (meia) a R$ 50 (front stage).