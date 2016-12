George Michael morreu após parada cardíaca, diz empresário

Ao longo da carreira, Michael lançou oito discos de estúdio, três pelo Wham! e cinco solo - carreira iniciada em 1987, com o disco clássico Faith. Foto: Reprodução

São Paulo - George Michael morreu após sofrer uma parada cardíaca. A informação foi revelada pelo site especializado em bastidores de celebridades TMZ e, posteriormente, confirmada pelo empresário Michael Lippman, que cuidava da carreira do britânico, ao The Hollywood Reporter.

“Estou devastado”, disse Lippman ao site. O empresário recebeu uma ligação durante a manhã do dia 25, domingo, na qual foi informado que Michael foi encontrado “na cama, deitado em paz”, na residência onde morava, em Goring-on-Thames, vilarejo de pouco mais de 3 mil pessoas, localizado na região central da Inglaterra.

A polícia local informou o The Hollywood Reporter que foi chamada à propriedade de Michael logo depois das 14h, horário local, no dia de natal. Em comunicado, os oficiais diziam não haver circunstâncias suspeitas a respeito da morte.

Entre 1982 e 1986, George Michael dividiu os holofotes com Andrew Ridgeley com o duo Wham!. Durante aquela década de 1980, contudo, ele já experimentava os primeiros passos da carreira solo. Em 1984, por exemplo, lançou o hit Careless Whisper, seu primeiro grande sucesso, composto por ele quando ainda tinha 17 anos.

Ao longo da carreira, Michael lançou oito discos de estúdio, três pelo Wham! e cinco solo - carreira iniciada em 1987, com o disco clássico Faith. No total, o artista vendeu 100 milhões de álbuns ao redor do mundo e ganhou dois gramofones do Grammy.