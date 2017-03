Green Day vem ao Brasil em novembro, diz jornal

Desta vez, a banda vai divulgar o último trabalho, o álbum Revolution Radio, lançado em 2016. Foto: Divulgação

São Paulo - A banda Green Day fechou show no Brasil em novembro, segundo divulgou o jornal Destak. A banda americana incluirá outros países da América do Sul. Em relação aos shows no País, o que está acertado é uma apresentação em São Paulo e outra em Curitiba, mas o trio pode cantar em outras cidades.

A banda esteve no Brasil em 2010, e se apresentou em São Paulo, Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Desta vez, eles vão divulgar o último trabalho, o álbum Revolution Radio, lançado em 2016. Se espera um show de pelo menos duas horas, como é de costume a banda realizar.

Para apresentação no Brasil, a banda tem a disposição pelo menos 30 músicas, que inclui as do novo disco, Youngblood e Bang Bang e clássicos da carreira. O vocalista Billie Joe Armstrong, 45, geralmente gosta de cantar Basket Case e She, como fez nos shows em 2010, aqui no Brasil.