Lady Gaga confirma show no Rock in Rio 2017

No dia 15 de setembro, a artista vai se apresentar pela primeira vez no Rock in Rio, fechando a primeira noite do festival

Lady Gaga vai viajar o mundo com a turnê Joanne World Tour, começando no dia 1º de agosto em Vancouver, Canadá. Foto: Reprodução

Rio de Janeiro - Está confirmado: Lady Gaga fará show no Brasil no dia 15 de setembro, no Rock in Rio. A informação foi divulgada pelos canais oficiais do festival e da cantora, na manhã desta segunda-feira (6).

Lady Gaga vai viajar o mundo com a turnê Joanne World Tour, começando no dia 1º de agosto em Vancouver, Canadá, e dia 22 de setembro em Barcelona, Espanha, com uma série de shows pela Europa e Reino Unido antes de retornar à América do Norte, em novembro e dezembro deste ano.

No dia 15 de setembro, a artista vai se apresentar pela primeira vez no Rock in Rio, fechando a primeira noite do festival. Será a única apresentação de Lady Gaga no Brasil em 2017. Os ingressos estarão disponíveis no dia 6 de abril pelo Ingresso.com.

Premiada pelo Grammy e Globo de Ouro, e indicada ao Oscar, Lady Gaga conquistou os incríveis números de 30 milhões de álbuns e 150 milhões de singles vendidos ao redor do mundo, tornando-a uma das artistas que mais vendeu na história.

Gaga é também uma das maiores forças nas redes sociais com mais de 61 milhões de curtidas no Facebook, mais de 65,1 milhões de seguidores no Twitter e mais de 21,3 milhões de seguidores no Instagram. Seu quinto álbum em estúdio "Joanne" foi recentemente lançado e estreou em primeiro lugar na Billboard Top 200, marcando seu quarto álbum consecutivo número um - a primeira artista feminina em conquistar esse marco nos anos de 2010.

Ingressos para turnê mundial "Joanne" estarão disponíveis no dia 10 de fevereiro, sexta-feira, em Barcelona, Paris, Zurique, Hamburgo, Berlim e Koln. Ingressos estarão disponíveis no dia 13 de fevereiro, segunda-feira, para a primeira parte de shows na América do Norte e nos outros shows na Europa. Os ingressos para a segunda parte de shows na América do Norte estarão disponíveis no dia 20 de fevereiro, segunda-feira.

Todas as apresentações realizadas em arenas na América do Norte e Europa vão contar com ingressos para pista sem lugar marcado, os quatro shows em estádios na América do Norte terão assentos marcados na pista e em todos os locais das arquibancadas. Haverá um limite de 8 ingressos por transação para todos os primeiros dias de venda.



A turnê mundial de Lady Gaga "Joanne" é produzido por Live Nation Global Touring.