Liceu Claudio Santoro abre inscrições para audições de grupos musicais

As audições do Coral Jovem serão realizadas nos dias 23 e 24 de março, no Ideal Clube. Foto: Divulgação

Manaus – Na próxima segunda-feira (13), o Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro abre inscrições para o Coral Jovem, Camerata de Violões, Orquestra de Repertório Popular e Coral Adulto, no Centro de Convenções Sambódromo, Setor Secretaria Escolar - Bloco F, no horário de 8h às 17h, de segunda a quinta-feira; e de 8h às 14h, na sexta-feira.

Para inscrição em todas as audições, é necessário que o candidato apresente a Carteira de Identidade. Em caso de candidato menor de idade, a inscrição só poderá ser feita mediante apresentação de Certidão de Nascimento e com a presença do responsável.

Coral Jovem

Para participar das audições do Coral Jovem, é necessário que o candidato possua de 13 a 20 anos incompletos. As audições serão realizadas nos dias 23 e 24 de março, no Ideal Clube (Avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro), no horário de 14h às 17h, com um repertório de livre escolha e avaliação realizada por uma equipe especializada, liderada pelo maestro Hilo Carriel.

Coral Adulto

Para o Coral Adulto, dirigido pelo maestro Mizael Printes, as audições acontecem nos dias 20, 21 e 22 de março, na Sala Multimídia do Liceu, localizada no Bloco E do Sambódromo, no horário de 8h30 às 11h30. O candidato precisa ter entre 18 e 59 anos, e no teste, deverá apresentar uma música de livre escolha.

Camerata de Violões

Dirigida pelo violonista Benjamim Prestes e pelo maestro Davi Nunes, a Camerata de Violões do Liceu também abre inscrições para audições, que acontecerão nos dias 21 e 22 de março, na Sala 13 do Bloco G do Sambódromo, também no horário de 8h30 às 11h30.

Para a audição, o candidato deverá ter entre 12 e 30 anos e ter noções de leitura de partitura, e apresentar uma música em solo ou com cifras, com uma cópia para a banca.

Orquestra de Repertório Popular (ORP)

Para a Orquestra de Repertório Popular, as audições acontecem nos dias 21 e 22 de março, também no Salão de Regência, no horário de 8h30 às 11h30.

O grupo é composto por alunos de trompete, trombone, saxofone (soprano, alto e barítono), piano, guitarra, bateria, percussão e contrabaixo, e para a audição, o candidato deverá ter entre 12 e 35 anos e também ter noções de leitura de partitura, além de apresentar uma música em solo ou com cifras, com cópia para a banca examinadora.