Luso Neto lança terceiro álbum com pegada rock'n'roll

O cantor e compositor amazonense está trabalhando o EP ‘Luso Ynterkallado’, com seis faixas

O EP traz seis faixas e a grafia de Ynterkallado, com Y, K e dois eles, remete aos escritos pelas pontes, edifícios, muros das grandes metrópoles. Foto: Divulgação

São Paulo – Depois das experimentações nos álbuns ‘Paciência’ (2008/2009)​ e ‘Simplesmente’ (2012), o cantor e compositor amazonense Luso Neto lança o EP ‘Luso Ynterkallado’, seu terceiro trabalho, deixando de lado o suave para encontrar o rock.

O EP traz seis faixas e a grafia de Ynterkallado remete aos escritos pelas pontes, edifícios, muros das grandes metrópoles. “É o meu primeiro trabalho homogêneo numa vertente rock, tanto que tem blues, pop, tudo dentro de uma pegada mais enérgica, com a guitarra decisiva de Fernando Mangabeira”, afirma o artista.

Entre os destaques está a primeira faixa do EP, ‘Flying’, assinada por Luso e Rosane Teixeira, é um rock-pop progressivo cantado em inglês. A guitarra de Fernando Mangabeira faz as vezes dos teclados, que eram o must nos anos 70.

Em ‘Fatal’, uma parceria com Fernando Mangabeira e Léo Uka, divide-se em duas seções. A primeira parte traz um tecnopop, um funk dançante enquanto a segunda é um heavy metal.