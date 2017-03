Manauscult divulga resultado da primeira etapa de seleção de bandas de pop rock

As bandas selecionadas seguirão para a segunda etapa do processo, a Seleção Musical, com shows em três bares e casas noturnas da cidade, em que deverão apresentar três músicas, sendo duas delas de autoria própria

Entre as bandas selecionadas está a 00:00. Foto: Divulgação

Manaus – Dezenove bandas amazonenses de pop rock, que concorreram ao Edital de Seleção Pública nº 003/2017 promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), foram habilitadas na primeira fase do processo e seguirão na disputa por uma vaga num festival nacional de música, cujo nome será divulgado durante a final do processo, conforme exigência do organizador. O resultado do Edital foi divulgado na edição 4091, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 23 de março e pode ser conferido pelo link http://bit.ly/selecaobandamanaus.

Ao todo, 29 bandas apresentaram propostas. Dez foram inabilitadas por deixarem de atender a requisitos do edital. O diretor presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula, destacou a participação das bandas e a importância do intercâmbio cultural.

"Temos trabalhado na articulação e fomento de estratégias culturais que promovam o intercâmbio, que estimulem a cena autoral e que possam gerar desdobramentos do ponto de vista turístico para Manaus. Tivemos um grande envolvimento das bandas nesse processo seleção".

Agora, as bandas selecionadas seguirão para a segunda etapa do processo, a Seleção Musical, que consiste em shows em três bares e casas noturnas da cidade, em que as bandas deverão se apresentar tocando três músicas, sendo pelo menos duas delas de autoria própria.

A partir dessas apresentações, três grupos serão selecionados para a última etapa, de caráter classificatório, em que uma curadoria vai avaliar as bandas em shows de 25 a 30 minutos para cada concorrente. Entre os critérios avaliados, estarão qualidade e originalidade das composições, qualidade e originalidade dos arranjos musicais dos membros do grupo e qualidade de interpretação/presença/performance de palco dos membros do grupo. A avaliação da Comissão Curatorial definirá a classificação final e a banda vencedora.

As bandas habilitadas foram Alaídenegão, Bella Queiroz e Banda, Cabocrioulo, Eraldo Bandeira e os Fora da Lei, Escândalo Fônico, Kely Guimarães, Luneta Mágica, Márcia Novo, Mezatrio, 00:00, Moby Dick, Os Tucumanos, Rafael Marques, Redphone, República Popular, Selva Madre, Supercolisor, Tudo Pelos Ares e Zona Tribal.

Na próxima segunda-feira (27), às 18h30, os proponentes participarão de uma reunião com a diretoria de Eventos da Manauscult, na sede da Fundação, para orientações sobre as seletivas musicais que deverão ocorrer na primeira quinzena de abril. A Manauscult está localizada na Avenida André Araújo, 2767, Aleixo. Todas as informações estão disponíveis no site www.vivamanaus.com.