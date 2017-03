Marcella Bártholo lança música autoral no YouTube

A canção, segundo ela, segue a linha do que vem sendo chamado de a nova MPB. "Recomeçar" será lançada neste domingo, 5

Cantora amazonense participou do The Voice Kids. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - A cantora amazonense Marcella Bártholo, que participou do ‘The Voice Kids Brasil’, lança, neste domingo (5), no seu canal no YouTube, a música ‘Recomeçar’, sua primeira canção autoral.

‘Recomeçar’ é uma canção de amor, que fala sobre separação e superação. A música traz o acompanhamento de instrumentos como violino, violoncelo e ukelele.

Marcella conta que compôs essa música no ano passado e que somente agora resolveu gravá-la, aproveitando a repercussão que obteve no ‘The Voice Kids’ e estimulada pelos fãs que a seguem nas redes sociais.

A canção, segundo ela, segue a linha do que vem sendo chamado de a nova MPB, representada por nomes como Tiago Iorc, Mallu Magalhães, Clarice Falcão e Céu, dentre outros artistas. “É a minha primeira experiência compondo – tenho outras canções, mas ainda sendo finalizadas -, e espero que tenha uma boa aceitação”, afirmou.

Nas suas composições, Marcella revela que tem como inspiração fatos que aconteceram com ela, situações do cotidiano e até histórias que são relatadas e vivenciadas pelos amigos.