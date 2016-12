Marcia Novo vence prêmio do projeto Nossa Energia Move a Amazônia 2016

Marcia lançou o álbum ‘O novo som do Beiradão’, no final do ano passado. Foto: Divulgação

Manaus - A cantora parintinense Marcia Novo vai ter muitos motivos para comemorar, neste final de ano. Isso porque ela foi a vencedora, na categoria Músico/Intérprete, desta edição do projeto Nossa Energia Move a Amazônia (Nema), prêmio que reconhece sua carreira de grandes sucessos, dividindo os palcos com cantores como Diogo Nogueira, Arlindo Cruz, Jorge Ben Jor, Zezinho Corrêa, Ivete Sangalo, entre outros.

Escolhida pelos fãs

Consagrada por voto popular, com mais de 52% do total, Marcia desbancou bandas consagradas, como Alaídenegão e Supercolisor. Como prêmio, a artista receberá auxílio na renovação ou criação de marca, criação de materiais gráficos, um site profissional e a gravação de um videoclipe.

Feliz com o resultado, ela afirma que o projeto é uma plataforma de difusão para a música local. “O Nema vê o artista de uma forma séria e aposta nessa seriedade. Agradeço e dedico essa vitória aos meus amigos, familiares e fãs que participaram da votação”, comentou.

Categoria Esporte

Na categoria esporte, os vencedores foram os amazonenses Lukas Matheus e Michel ‘Sassarito’ Silva. Os dois foram escolhidos a partir de um grupo de nove atletas de toda a Região Norte, que, juntos, somaram quase 20 mil votos.

Os vencedores garantiram um contrato de um ano e, a partir do ano que vem, se juntam aos demais atletas apoiados pelo projeto. A lista contém cinco nomes e é encabeçada pelo lutador peso-leve do UFC, Adriano Martins, pelo remador paraense Héricles Sccott e pelo lutador amazonense de MMA, Mário Israel.

“Desde a primeira edição do Projeto NEMA até hoje, a Equador patrocinou dez atletas. É sempre um momento muito feliz para nós apoiar novos nomes. O Lukas, que é uma promessa do jiu-jítsu, tem só 17 anos, o Michel já conquistou uma projeção maior e luta fora do Brasil. Estamos muito felizes com esse time”, comemorou David Freidzon, gestor de marketing da empresa Dislub Equador Petróleo, responsável pelo patrocínio.