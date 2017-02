Ney Matogrosso e Nação Zumbi se encontram no Rock in Rio para tocar Secos e Molhados

O show encerra a noite do Palco Sunset no dia 22 de setembro, com

Ney Matogrosso gravou com Nação Zumbi uma faixa exclusiva para o festival no Red Bull Studio, em São Paulo. Foto: Divulgação

Rio de Janeiro — A organização do Rock in Rio anunciou, nesta sexta-feira (10), as primeiras atrações do Palco Sunset: Ney Matogrosso com Nação Zumbi e o raper americano CeeLo Green. Um encontro inédito e épico de gerações encerra a noite do palco no dia 22 de setembro.

A mistura do vozeirão e extravagância de Ney Matogrosso se confundirá com o rock melódico de Nação Zumbi, banda consagrada entre o público jovem. A atração foi desenhada a dedo pelo diretor artístico Zé Ricardo, que sabia da vontade de Ney em tocar com Nação desde 2012, quando o artista estava em turnê com ‘Atento aos Sinais’. Para o público, o mais arrebatador deste encontro será o resgate de Secos e Molhados, grupo da década de 70 que trazia Ney como um dos vocais e que será reverenciado pelos artistas no Sunset.

"Desde 1974 os fãs não ouvem mais um show inteiro com canções de Secos e Molhados. Uma época que deixou saudades e que irá ganhar uma nova roupagem a partir de agora. Estamos fazendo um resgate desta história, que terá a voz original de Ney Matogrosso com arranjos musicais de Nação Zumbi. Isso será incrível", garante Zé Ricardo.

No Rock in Rio, será exibido o making of e momentos que marcaram os encontros em primeira mão

Foto: Divulgação

Entre as novidades que o público poderá ouvir no Rock in Rio será a apresentação da faixa exclusiva que Ney Matogrosso acaba de gravar com Nação Zumbi no Red Bull Studio, em São Paulo. A Red Bull é parceira do Rock in Rio e o estúdio da marca receberá, até a data do festival, artistas que se apresentarão no evento para a gravação de faixas exclusivas.

As músicas, com novos arranjos, poderão ser ouvidas ao vivo durante o evento. No Rock in Rio, a Red Bull exibirá em telão making of e momentos que marcaram estes encontros em primeira mão.

Já no dia 23, se apresenta o artista multifacetado CeeLo Green encerrando a programação do Palco Sunset. O cantor, rapper, compositor, produtor, ator e empresário já conquistou diversos prêmios, incluindo 5 Grammys, BET Award, Billboard Award e Brit Award.

CeeLo Green ficou conhecido nos anos 90 como membro do grupo de R&B

Foto: Divulgação

O line up oficial ainda não está completo, mas alguns shows já foram confirmados pela organização, confira:

15/9 (sexta-feira)

Lady Gaga

Ivete Sangalo

5 Seconds of Summer

16/9 (sábado)

Maroon 5

Fergie

21/9 (quinta-feira)

Aerosmith

Billy Idol

22/9 (sexta-feira)

Bon Jovi

Ney Matogrosso e Nação Zumbi

23/9 (sábado)

Ceelo Green

24/9 (domingo)

Red Hot Chili Peppers