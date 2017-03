Orquestra de Violões do AM apresenta 'Da Moda à Roda de Samba', no Teatro Amazonas

O espetáculo, que tem entrada franca, integra as comemorações dos 120 anos do Teatro Amazonas e os 20 anos da Secretaria de Estado de Cultura

Concerto trará uma retrospectiva do samba brasileiro indo à sua raiz, a moda portuguesa. Foto: Divulgação

Manaus - E o programa de música brasileira neste fim de semana continua com a Orquestra de Violões do Amazonas, que sobe ao palco do Teatro Amazonasno sábado (04), a partir das 20h, para o espetáculo Da Moda à Roda de Samba. O concerto, que tem entrada franca, integra as comemorações dos 120 anos do Teatro Amazonas e os 20 anos da Secretaria de Estado de Cultura.

Segundo o maestro Davi Nunes, regente da Orquestra, o concerto deste domingo traz uma retrospectiva do samba brasileiro indo à sua raiz, a moda portuguesa. “A moda chegou ao Brasil com os portugueses ainda no período da Colônia, mas aqui, recebeu todo o tempero brasileiro e se transformou em vários gêneros musicais, como samba e o choro, que viraram estilos totalmente brasileiros”, destaca.

No repertório da apresentação, entram modinhas como Xula Carioca, de Antônio da Silva Leite, e Brasil, Ó Minha Pátria, de Augusto Panseron. Canções mais conhecidas da música brasileira, como Mulheres, de Martinho da Vila, e Ai Que Saudades da Amélia, de Ataulfo Alves, também entram na lista do concerto.

Além destas, também serão interpretadas peças já conhecidas do repertório da OVAM, de valorização da cultura local, como Amazonês, de Nícolas Jr, e Tempo Bom, de Chico da Silva.