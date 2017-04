Polícia de Minas Gerais pede indiciamento de Victor Chaves por agressão

Em fevereiro, a mulher de Victor, Poliana Bagatini Chaves, prestou queixa, em uma delegacia, acusando o marido de tê-la agredido com socos e chutes. Foto: Divulgação

Belo Horizonte - Nesta terça-feira (2), a Polícia Civil de Minas Gerais encaminhou para a Justiça o pedido de indiciamento de Victor Chaves, da dupla Victor e Léo, por agressão. Caso seja condenado, o cantor pode ser preso por um período entre 15 dias e três meses, além de pagamento de multa.

A polícia adiantou que o laudo pericial revisou as imagens de segurança do prédio onde a mulher de Victor, Poliana Bagatini Chaves, grávida, disse ter sido agredida pelo cantor com socos e chutes. Ainda conforme a polícia, o depoimento da vítima foi determinante para o pedido de indiciamento.

Até o momento, a assessoria do cantor não se manifestou.