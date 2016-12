Projeto ‘Musicando’ da UEA abre novas vagas para cursos gratuitos

Cada candidato só poderá concorrer a uma vaga, escolhendo a modalidade de acordo com seu perfil. Foto: Joelma San Melo/UEA/Divulgação

Manaus - Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Canto, Violão e Iniciação Musical do Projeto de Extensão 'Musicando' desenvolvido na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Neste ano, são ofertadas 200 vagas para canto livre, 100 vagas para violão e 50 vagas para iniciação musical.

As inscrições devem ser realizadas na Escola Superior de Artes e Turismo (Esat), localizada na Avenida Leonardo Malcher, nº 1728, 2º andar, sala 219, Centro de Manaus. O horário de atendimento será de 14h às 18h. No sábado (31), o atendimento ocorrerá no turno matutino, das 8h às 12h.

O prazo para as inscrições seguem até o dia 6 de janeiro de 2017. Cada candidato só poderá concorrer a uma vaga, escolhendo a modalidade de acordo com seu perfil.

Processo de Avaliação

O processo de seleção inclui três etapas: Preenchimento de ficha de inscrição estipulado no item 4 do Edital (Para todos os candidatos); Curso de Nivelamento (somente para as modalidades de canto livre e violão); Audições Classificatórias (Somente para as modalidades de iniciação musical e violão iniciante).

O candidato avaliado em todas as fases do processo seletivo terá sua matrícula institucional efetivada automaticamente. Para mais informações: 3878-4411 / 99161-6119, Professor Valfredo Benevendes.