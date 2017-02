Rock in Rio anuncia Justin Timberlake para Palco Mundo no dia 17 de setembro

Como cantor e músico, Justin Timberlake ganhou dez Grammys e diversos outros prêmios. Foto: Divulgação

Rio de Janeiro – O Rock in Rio anunciou que Justin Timberlake vai encerrar a noite do dia 17 de setembro. Abrindo o Palco Mundo nesta mesma data estará Frejat. A organização confirma ainda as atrações Skank para o dia 16 e a banda de metal rock alternativo Alter Bridge para o dia 22. Já o Palco Sunset terá um rei do pop comandando o público: o guitarrista Nile Rodgers e sua banda Chic, fenômeno da era disco dos anos 70, se apresentam dia 17 de setembro.

Pela quarta vez no Rock in Rio - três no Brasil (2001, 2013 e 2017) e uma em Lisboa (2014), Justin Timberlake vem ao festival, repetir o sucesso das apresentações anteriores (2001 e 2013). Ele já esteve presente no festival em 2001, na noite de 18 de janeiro, quando se apresentou para um público estimado em 200 mil pessoas. A dose se repetiu em 2013, quando, como artista solo e lançando seu quarto álbum, ‘The 20/20 Experience’, fez um show que entrou para a história do festival, considerado por muitos como o melhor daquela edição no segmento pop.

Rock in Rio Card

Até o dia 5 de abril, quem comprou o Rock in Rio Card poderá escolher a data do festival com total prioridade e garantia de disponibilidade para qualquer noite. A organização adianta que, até o início de abril, as principais atrações já estarão divulgadas, uma garantia de tranquilidade para quem adquiriu o Card.

No dia 6 de abril será a venda oficial de ingressos. A partir daí, quem não tiver escolhido a data de seu Rock in Rio Card, passa a ter o seu lugar na Cidade do Rock sujeito a disponibilidade de cada dia.

É importante lembrar que os ingressos da edição de 2017 serão substituídos por pulseiras com tecnologia RFID. Um novo produto, mais moderno e mais seguro. Com esta mudança, alguns ajustes foram feitos no processo do Rock in Rio Card.

Para clientes que compraram mais de um Card, a escolha de cada um deles pode ser feita em momentos diferentes, mas a organização alerta: as pulseiras somente serão disponibilizadas após a escolha da data de todos os Rock in Rio Cards atreladas a um mesmo pedido de compra.

Para quem optou por entrega em domicílio, o envio começará em março de 2017. Para quem escolheu retirar suas pulseiras, elas estarão disponíveis a partir de julho/2017, em local no Rio de Janeiro a ser divulgado em breve pela organização do festival. Mas este prazo está condicionado à escolha da data do festival.

Venda de ingressos

Os ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis no dia 6 de abril no canal oficial de vendas Ingresso.com. Pela primeira vez, o ingresso, assim como o Rock in Rio Card, dará lugar a uma pulseira, que deverá ser colocada somente no dia e trará mais comodidade e segurança aos visitantes. Esse ano a Cidade do Rock será no Parque Olímpico, com muito mais espaço para os visitantes circularem e aproveitarem todas as atrações.

Line up do Palco Mundo:

15 de setembro — Lady Gaga, 5 Seconds of Summer e Ivete Sangalo

16 de setembro — Maroon 5, Fergie e Skank

17 de setembro - Justin Timberlake e Frejat

21 de setembro — Aerosmith e Billy Idol

22 de setembro — Bon Jovi e Alter Bridge

24 de setembro — Red Hot Chili Peppers

Line up do Palco Sunset:

17 de setembro - Nile Rodgers & Chic

22 de setembro — Ney Matogrosso & Nação Zumbi

23 de setembro - CeeLo Green