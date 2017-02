'Samba em Família' lança quarto disco neste sábado, em Manaus

O grupo foi criado com o objetivo de arrecadar fundos para a realização da Banda do Alho, evento carnavalesco realizado desde 2010, no Parque Residencial Eduardo Gomes

No repertório dos músicos, estão clássicos do samba de raiz, do brega e, até mesmo, do rock. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Música, feijoada, caipirinha e amigos. Esta combinação poderá ser encontrada, neste sábado (11), a partir do meio-dia, no Parque Residencial Eduardo Gomes, espaço escolhido para o lançamento do quarto disco do Samba em Família. O trabalho, que reúne 11 músicas autorais, conta, ainda, com a marchinha criada especialmente para a Banda do Alho, bloco de carnaval que deu origem ao grupo musical.

Criado em 2013, o Samba em Família é formado por nove integrantes — Ney Olímpio, Adal Timão, Totonho Rosa, Dair Cristovão, Amarildo Assis, Ivan Olímpio, Dalton Santa Ana, Carmen Záu e Racy Almeida —, que, apesar de fazerem música, possuem profissões diversas. “Somos profissionais liberais. No grupo, contamos com advogado, engenheiros, dentista e técnicos em telecomunicação. Não tem temos pretensão profissional, apenas gostamos de samba e gostamos de estar juntos, somos uma grande família”, conta Ney Olímpio, a voz do grupo.

Porém, os músicos já tinham uma ‘relação’, em 2010, quando surgiu a Banda do Alho. “Na verdade, o Samba em Família veio após o bloco de carnaval, pois precisávamos de dinheiro para custear o evento. Nos últimos três anos, é que passamos a contar com incentivo da prefeitura, que nos oferece palco, som e iluminação. Mas, antes, nós precisávamos de tudo”, comenta Santa Ana.

Os ensaios são todos realizados na casa de Ivan e o local, onde também acontecerá o evento, é carinhosamente chamada pelos músicos de ‘sede’. “Nos encontramos todas as quintas-feiras e domingos. Lá é que atualizamos o nosso repertório, sempre com canções de Adoniran Barbosa, Candeia, Cartola, Monarco, Demônios da Garoa, tudo com muito samba de raiz”, ressalta Carmen. Além do amazonense Chico da Silva, a banda também interpreta, nos poucos shows que realiza, músicas de Zeca Pagodinho.

Diversidade

Mas engana-se quem acha que só de samba vive o grupo. Muito pelo contrário. Nas apresentações não faltam clássicos do brega, do bolero, chorinho, Música Popular Brasileira (MPB) e, até mesmo, rock. “É uma forma de agregar todos os públicos e proporcionarmos uma boa diversão”, diz Ney.

Quem estiver interessado em participar da feijoada (R$ 25, por pessoa), basta comparecer na Rua Tancredo Neves, 30, Parque Residencial Eduardo Gomes, zona oeste, e procurar pela casa de Ivan. Para mais informações sobre a Banda do Alho ou a aquisição do novo CD, os contatos são (92) 99213-9341, 99154-1865 ou 99297-6690. A caipirinha é por conta do evento.