Shawn Mendes confirma show no Rock in Rio 2017

O cantor anunciou que fará parte do festival em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira. Shawn se apresentará no Palco Mundo com a turnê Illuminate World Tour

Shawn Mendes é mais um artista que confirmou sua participação no Rock in Rio 2017. Foto: Divulgação

Rio de Janeiro - Shawn Mendes é mais um artista que confirmou sua participação no Rock in Rio 2017. O cantor anunciou que fará parte do festival em suas redes sociais, na tarde desta quarta-feira (22). “Eu estou indo para o Brasil pela primeira vez para tocar no Rock in Rio, no dia 15 de setembro”, disse, em um vídeo.

Porém, no texto, ele corrigiu e a data certa é - que também está no site oficial do festival - é 16 de setembro, mesmo dia que outros artistas como Maroon 5, Fergie e Skank. Shawn, que tem apenas 18 anos, se apresentará no Palco Mundo com a turnê Illuminate World Tour.

Veja o tweet do cantor: