Show de Billy Idol no Rock in Rio é cancelado

A apresentação de Idol estava programada para acontecer no dia 21 de setembro, antes do show do Aerosmith. Foto: Reprodução

Rio de Janeiro - O Rock in Rio 2017 anunciou, na noite da última quinta-feira (30), que o show de Billy Idol nesta edição do festival foi cancelado. O anúncio foi feito pelo Twitter oficial do evento. Os motivos do cancelamento não foram informados, mas uma "nova atração será anunciada em breve".

A apresentação de Idol estava programada para acontecer no dia 21 de setembro, antes do show do Aerosmith. O Rock in Rio Brasil 2017 será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro.