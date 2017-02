Show instrumental instiga a memória afetiva com releituras e canções autorais

O projeto Aldeia Instrumental promoverá um encontro inusitado de sons, acordes e harmonias que desenvolvem a memória afetiva, hoje, no Les Artistes Café Teatro

Repertório conta com influências universais, principalmente a indígena. Foto: Divulgação

Manaus - O projeto Aldeia Instrumental promoverá um encontro inusitado de sons, acordes e harmonias que desenvolvem a memória afetiva, trabalhando releituras de músicas e também canções autorais.

“Pincelamos com sonoridades contemporâneas as canções dos povos originários, numa aproximação através da alma”, explica a produtora Maria Maciel.

O repertório conta com influências universais, principalmente a indígena, latente dos Tarianos do Alto Rio Negro e dos Guaranis, povo de origem amazônica que migrou para outras terras levando sua cultura. A ideia do show é resgatar a história dessas etnias, buscando um diálogo intercultural.

O ‘Show Aldeia Instrumental’ será neste sábado (18), às 17h, no Les Artistes Café Teatro (Av. 7 de Setembro, 377 - Centro), com entrada gratuita.