Sting volta ao Brasil para única apresentação em São Paulo

O cantor trará a turnê ‘57th & 9th’ para o palco do Allianz Parque, no dia 6 de maio de 2017

O 12º álbum de estúdio de Sting, ‘57th & 9th’ é o primeiro trabalho de rock e pop em mais de uma década. Foto: Divulgação

São Paulo – Sting chega ao Brasil com a turnê ‘57th & 9th’, para única apresentação no dia 6 de maio de 2017, no Allianz Parque, em São Paulo. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site www.ingressorapido.com.br.



Na turnê ‘57th & 9th’, promovida pela Live Nation Global Touring e produzida pela RZO Entertainment, Sting será acompanhado por três músicos, incluindo o guitarrista Dominic Miller, seu colaborador de longa data, Josh Freese, na bateria, e Rufus Miller, na guitarra. O cantor e compositor Joe Sumner será o convidado especial em São Paulo e fará o show de abertura.



O 12º álbum de estúdio de Sting, ‘57th & 9th’ é o primeiro trabalho de rock e pop em mais de uma década. Foi lançado no dia 11 de novembro pela A&M/Interscope Records. As dez faixas do álbum apresentam uma ampla gama de estilos musicais e de composição de Sting, do estridente primeiro single ‘I Can’t Stop Thinking About You’, ao feroz estilo de ‘Petrol Head’ e a melodia forte e o profundo sentimento de ‘50,000’.

O álbum, produzido por Martin Kierszenbaum, foi gravado em poucas semanas com os colaboradores de longa data de Sting Dominici Miller (guitarra) e Vinnie Colaiuta (bateria), bem como o baterista Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses), o guitarrista Lyle Workman e os vocais da banda Tex-Mex de San Antonio, The Last Bandoleros.

Compositor, cantor, ator, autor e ativista, Sting nasceu em Newcastle, Inglaterra, e se mudou para Londres em 1977 para formar o The Police com Stewart Copeland e Andy Summers. A banda lançou cinco álbuns de estúdio, ganhou seis Grammy Awards e dois Brits, e entrou para o The Rock and Roll Hall of Fame em 2003.

Como um dos artistas solo mais distintivos do mundo, Sting recebeu mais 10 prêmios Grammy, dois Brits, um Globo de Ouro, um Emmy, três indicações ao Oscar, uma indicação ao TONY, Billboard Magazine’s Century Award e Personalidade do Ano do MusiCares 2004. Também é membro do Hall da Fama dos Compositores, em dezembro de 2014 ele recebeu o Kennedy Center Honors, e, mais recentemente, recebeu o American Music Award of Merit. Ao longo de sua duradoura carreira, vendeu cerca de 100 milhões de álbuns somando seu trabalho com o The Police e como artista solo.

O apoio de Sting a organizações de direitos humanos como o Rainforest Fund, a Anistia Internacional e o Live Aid espelha a sua arte no seu alcance universal. Juntamente com a esposa Trudie Styler, Sting fundou, em 1989, o Rainforest Fund para proteger as florestas tropicais do mundo e os povos indígenas que lá vivem. Juntos, eles realizaram 17 shows beneficentes para levantar fundos e conscientização dos recursos ameaçados de extinção do planeta, com o próximo evento agendado para 14 de dezembro no Carnegie Hall. Desde a sua criação, o Rainforest Fund expandiu-se para uma rede de organizações interligadas que trabalham em mais de 20 países em três continentes.