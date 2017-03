Wanderley Andrade realiza show com sucessos da carreira em Manaus 

"Traficante do Amor” está de volta à capital para show no dia 24 de março; ingressos já estão à venda e custam de R$ 15 (1º lote) a R$ 20 (2º lote)

Retorno do “Ídolo Louro do Brega” só foi possível após uma campanha que mobilizou centenas de universitários nas redes sociais. Foto: Divulgação

Manaus - O ícone do brega paraense e intérprete de sucessos como o hit “Traficante do Amor” está de volta a Manaus e promete agitar o público em show marcado para o próximo dia 24 de março na casa de show Rancho Sertanejo. Os ingressos já estão à venda e custam de R$ 15 (1º lote) a R$ 20 (2º lote). O retorno do “Ídolo Louro do Brega” só foi possível após uma campanha que mobilizou centenas de universitários nas redes sociais.



Para quem estava com saudade de dançar os bregas que embalaram as casas noturnas e festas de jovens e adultos de todas as idades, o show trará o repertório já conhecido do cantor e as atrações já confirmadas de Jansen Almeida e Dj Gustavo Sill. A apresentação vai acontecer no “Bota Dentro ParaNORMAL” de universitários da Escola Normal Superior (ENS), da UEA, e realizado pela Patrono Universitário, empresa dedicada a organização de eventos universitários.



A programação é voltada para calouros da UEA, comunidade universitária e público-geral. A festa do “Bota Dentro ParaNORMAL” vai celebrar a chegada de novos alunos. Quem for prestigiar o show, também vai ter a oportunidade de colaborar com recursos financeiros para o Centro Acadêmico dos cursos da Escola Normal Superior da UEA.



“Quero convidá-los para o dia 24 de março na festa do Bota Dentro UEA ENS no Rancho Sertanejo. Estou vindo em Manaus para fazer esse show com todo o amor para o público manauara e para os universitários”, disse ao lembrar da mobilização de vários universitários com a hashtag #euquerowanderleynaens, o que garantiu a volta do astro pop do brega.



Carreira

Wanderley Andrade é considerado um dos principais cantores de brega pop do país. Natural do municipio de Altamira, no Pará, é cantor e compositor responsável por grandes sucessos das décadas de 90 até os anos 2000.



Na discografia do artista estão A Maura (1991), O ídolo do Brega (1997), O Astro Pop do Brega (2000), O Gênio do Calipso (2002), Minha Cara (2003), Planeta (2004), Wanderley Andrade e seu Mundo Infantil (2005), Na Batida do Melody (2009), Acochadinho (2010).



Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos nos telefones (92) 9822-0408 e (92) 99121-0238 ou na plataforma sympla.com.br. O Rancho Sertanejo está localizado na Avenida Professor Nilton Lins, no bairro Flores, em Manaus.



Serviço:

Assunto: Show Wanderley Andrade - "Bota Dentro ParaNormal"

Local: Rancho Sertanejo, Avenida. Prof. Nilton Lins, 219 – Flores.

Data: 24.03.2017

Horário de início: 21h

Fotos: Arquivo do artista.