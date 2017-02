Confira o resumo das novelas para esta quarta-feira, 15 de fevereiro

Em "A Terra Prometida", Salmon é reconhecido por Mireu quando o cananeu caminha pelas ruas de Jerusalém. Foto:Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

O comportamento de Ricardo deixa Tânia irritada. Bárbara fica inconformada por ter perdido o trabalho como modelo. Lucas é acusado por Lúcia e Jéssica de estar fazendo Martinha sofrer. Ricardo descobre que o contrato de Bárbara e Joana na agência de modelos foi rompido.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Louzada desconfia da culpa de Cesar. Alice orienta Mario a conversar com a advogada antes de ir à polícia. Mieko desconversa quando Damasceno a indaga sobre o passado de seus familiares. Sinhá diz a Cesar que planeja um casamento entre ele e Alice. Mario é procurado por Mesquita.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

JF reclama da distração de Gui, e o empresário diz que vai pagar a multa do contrato. Júlia pressiona Marisa para saber se Alex está vivo. Paçoca é acusado por Jaílson e Du de ter facilitado o roubo dos instrumentos da 4.4. Gui confessa a Júlia que acha que não conseguirá ser um bom empresário.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Tião mostra a Magnólia o vídeo que Ciro gravou. Tiago reclama com Letícia por ter convidado Marina para jantar. Helô questiona Pedro sobre o telefonema que ele recebeu. Tião dá um ultimato em Magnólia. Pedro conta para Helô sobre Laura e se surpreende com o apoio da esposa.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Gabriel e Bernardo conseguem fugir do cafezal. Leôncio é avisado sobre as pragas no cafezal. Miguel tenta comprar sua filha novamente. André beija Moleca. Malvina quer Rosa fora de sua casa. Martinho tenta comprar Rosa, mas quem a compra é Sebastião.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Salmon é reconhecido por Mireu quando o cananeu caminha pelas ruas de Jerusalém. O hebreu deve ser preso, ordena o oficial. Salmon começa a correr. Quemuel expulsa Tobias de casa quando ele assume a culpa de ter forjado a falsa traição de Yana. Salmon é alcançado por Mireu.