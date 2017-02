Confira o resumo das novelas para esta quarta-feira, 22 de fevereiro

Em " A Terra Prometida", Mara fica desapontada ao saber que Ioná está grávida de Elói. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Joana é aprovada por Garcez e Dante, e Bárbara protesta. Joana não aceita a forma como Dante a trata e desiste da campanha. Bárbara é chamada para substituir Joana. Garcez avisa que Joana trabalhará em outras campanhas. Garcez manda uma joia para Joana.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Cesar consegue fugir da polícia. Carolina conta para Mario sobre as gravações que fez de Cesar. Sinhá expulsa Mocinha de sua casa. Carolina passa mal após contar para Mario que Giuliana é filha de Cesar. Sinhá consegue falar com Cesar. O carro de Cesar cai em um lago e começa.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Gordo e Léo trocam insultos. Diana pergunta a Léo se ele roubou a música de Gui. Lázaro e Léo planejam tirar os artistas da Som Discos. Diana decide vender o anel que Gui lhe deu para comprar uma mesa de som. Júlia deixa claro para Diana que Gui está com ela.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Pedro se emociona ao falar com Stelinha. Marina enfrenta Tião. Helô sofre com a ausência de Pedro. Venturini faz uma proposta a Luciane. Tião humilha Magnólia e convoca Aline novamente. Misael conta para Yara que foi com Flávia procurar Aline. Tiago e Marina se beijam.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Leôncio descobre que Miguel está na fazenda. André quer a liberdade de João e Joaquina. Henrique declara versos para Isaura. Rosa se insinua para André. Bernardo e André se reencontram. Leôncio e Malvina discutem. Almeida diz para Isaura fugir e escapar de seu filho.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Mara fica desapontada ao saber que Ioná está grávida de Elói. Mara invoca os deuses pagãos e se assusta ao ver um vulto. Mara inicia um ritual pagão. Raabe sente um cheiro estranho e vai até o celeiro. Mara percebe a aproximação de alguém. Mara nega ser a responsável pelo ritual.