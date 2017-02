Confira o resumo das novelas para esta quinta-feira, 23 de fevereiro

Em "Rock Story", Diana diz a Júlia que sente afeto por Gui. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Joana afirma que usará a joia que Garcez enviou e Giovane fica chateado. Belinha reata com Arthur. Joana observa atenta as estranhas atitudes de Marília. Garcez chega à casa de Tânia com Joana, e Giovane o flagra vestindo a gargantilha em sua namorada.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Louzada observa o carro de Cesar afundar. Os bombeiros procuram Cesar. Mario estranha a proximidade de Louzada e Carolina. Alice garante que Cesar sobreviveu. Louzada entrega a Mario o bilhete que Cesar escreveu para ele. Gaetano e Geppina entram na casa de Sinhá.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Diana diz a Júlia que sente afeto por Gui. Léo e Lázaro iniciam o plano de tirar os artistas da Som Discos. Luana fica triste quando JF lhe pede para não viajar com a banda. Yasmin mente dizendo que fará de uma viagem com a escola e vai a Friburgo. Zac se surpreende ao ver Yasmin.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Tiago fica perturbado ao beijar Marina. Magnólia fere Tião e é acusada de tentativa de assassinato. Robinson descobre que foi traído por Camila. Tiago e Marina se encontram na tecelagem. Magnólia altera a cena do crime na casa de Tião. Flávia se declara para Misael e os dois se beijam.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Comedador Almeida presenteia Isaura com as joias de Gertrudes. André foge para a pensão de Miguel. Leôncio chama o sargento para prender André. Gioconda e Tomásia proíbem Gabriel de ir ao garimpo. Malvina ameaça Isaura. O sargento vai a casa de Miguel.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Salmon e Raabe procuram Josué para falar sobre o ritual feito por Mara. Samara e Tobias ficam preocupados. Mireu procura Úrsula e conta que foi flagrado beijando Ula. A princesa avisa que, em breve, todos não precisarão se preocupar com Adonizedeque.