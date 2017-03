Confira o resumo das novelas para esta quinta-feira, 2 de março

Em "Rock Story", Yasmin revela a Néia e Léo que está namorando Zac. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Joana defende Bárbara. Solange avisa a Garcez que Ricardo cancelou o contrato com a agência. Garcez tenta aliciar Juliana, e Bárbara e Joana investem contra o agressor. Garcez é preso. Joana anuncia que voltará para Morro Branco e pede que Giovane a acompanhe.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Mario esconde de Tanaka o plano de fuga de Alice. Elisa confessa a Paula sua paixão por Padre Julião. Cesar consegue escapar de Nogueira. Louzada se encarrega de fazer a transferência de Alice para o presídio. Kika e Mesquita se aproximam. Mario se prepara para resgatar Alice.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Yasmin revela a Néia e Léo que está namorando Zac. Zac tenta se explicar para Gui. Nelson, Edith e Vanessa contam a história de Júlia para Tom. Júlia pede que Lorena venha para o Brasil para depor contra Alex. Gui aparece na coletiva de Diana para falar a verdade sobre Júlia.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Tiago se desespera com a chegada de Letícia. Helô se aproxima de Stelinha. Letícia descobre que Tiago estava no hotel com Marina. O delegado revela a Pedro, Augusto e Olavo que há indícios de que Magnólia tenha assassinado Beth. Letícia pede o divórcio a Tiago.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Gioconda chora sobre o leito de Gabriel. Henrique pede a seu pai que vá até a casa da Condessa avisar Isaura que Leôncio está indo para lá. Tomásia não deixa que Leôncio entre em sua casa. Os escravos de Leôncio ficam dispostos ao redor da casa para Isaura não fugir.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Mireu deixa a sala do trono, discretamente. Aruna caminha pelas campinas de Canaã tentando fugir de Jerusalém. Os soldados do rei cavalgam atrás dela. Ioná conversa com Elói e diz que Mara pediu ajuda para fugir. Mireu encontra com Ula e Lina. Eles dizem que fugirão para Gilgal.