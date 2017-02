Confira o resumo das novelas para esta quinta-feira, 16 de fevereiro

Em "Rock Story", Léo se descontrola ao ver o clipe da banda no telão. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Garcez revela a Joana que ela irá desfilar como modelo. Manuela envia para Caio uma foto de Ricardo e Tânia juntos, e Juliana a repreende. Nanda desconfia de Renato e se irrita com a aproximação entre Rômulo e Sula. Lucas e Luiza se beijam, e Martinha os observa.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Louzada percebe que Afonso tenta avisar a alguém e sai em perseguição a Cesar. Loretta decide contar para Vittorio o que esconde sobre seu passado. Mocinha ouve Tanaka revelar a verdade sobre sua família para Gaetano e Mario.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Léo se descontrola ao ver o clipe da banda no telão. Gordo beija Eva. Gui discute com Júlia por causa de Alex. Chiara não percebe que sua pulseira caiu durante o passeio no parque. Diana recebe uma ligação da escola informando que Chiara se perdeu na floresta.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Tião se declara para Magnólia. Letícia e Tiago ficam furiosos com Marina. Salete sugere que Flávia peça dinheiro a Tião. Helô liga para Laura e Pedro flagra a esposa. Ciro marca um encontro com Aline e Yara fica apreensiva. Ciro e Yara se beijam. Magnólia espera Tião em seu quarto.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Belchior diz que é melhor Isaura fugir. Leôncio arma arapuca para invasores. Gabriel diz que vai incendiar as sacas de café de Leôncio. Sebastião pede a Almeida que venda Isaura. Malvina conversa com Isaura sobre Leôncio. Almeida se desespera ao ver o café ser queimado.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

O rei avisa a Ula que não vai executá-la. As mulheres hebreias lavam as roupas no rio. Um grupo de soldados de Jerusalém se aproxima. Aruna é atingida por uma flechada no ventre. Sofrendo com a flechada, Aruna consegue ver Tobias escondido e cai no rio.