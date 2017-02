Confira o resumo das novelas para esta sexta-feira, 3 de fevereiro

Em "A lei do amor", Tiago e Marina discutem. Tiago afirma a Pedro que Marina é Isabela. Foto:Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Joana fica arrasada depois da briga com Bárbara. Tânia descobre que Lucas é o pai do filho de Martinha. Tânia conversa sobre Lucas e Martinha com Jéssica. Martinha conta a Luiza quem é o pai de seu filho e Lucas tenta se explicar. Ricardo demite Joana e Bárbara da Forma.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Flavinha indica um detetive para encontrar a filha de Lenita. Moreira é preso e acusa Alice de ser a chefe do esquema criminoso. Patrick encontra uma pista de que Wagner pode estar vivo. Tanaka convida Akira e sua mãe para morar com eles. Patrick encontra Wagner.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Zac incentiva Nicolau a esquecer Luana. Gui convence Diana a desistir de investigar Júlia. Alex pensa em forjar a sua morte. Diana descobre que Gordo venderá sua casa. Romildo e William entregam a Alex sua nova identidade. Léo diz a Diana que comprará a gravadora.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Tiago e Marina discutem. Tiago afirma a Pedro que Marina é Isabela. Juninho conta a Augusto que viu Magnólia jogar, de forma suspeita, uma sacola na represa. Elio pega o resultado do exame de DNA. Augusto conta para Pedro que se encontrou com Ciro.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

André sente saudade de Isaura. Leôncio pede um beijo a Isaura. João enforca Leôncio. Henrique flagra Leôncio tentando matar João. Bernardo acha diamante em um riacho. Henrique diz que vai ajudar a comprar a liberdade de Isaura. Sebastião ameaça deserdar Henrique.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Léia e Quemuel se surpreendem ao verem Samara entrando na tenda. A vilã mente e diz que conseguiu escapar dos sequestradores. Mara beija Racal. Adonizedeque avisa Mireu que ele deverá se encontrar no local combinado com Samara para capturar Aruna.