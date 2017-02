Confira o resumo das novelas para esta quinta-feira, 9 de fevereiro

Em" Malhação", Ricardo garante a Tânia que Caio não a ama. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Ricardo garante a Tânia que Caio não a ama. Caio chega com a Polícia à academia e liberta Ricardo e Tânia. Bárbara questiona Ricardo sobre a participação de Alisson no assalto à academia. Sula pede que Rômulo a ensine a dançar. Martinha procura Luiza.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Cesar provoca Alice e acusa Mario. Sinhá ameaça Mocinha e exige que a irmã siga seus planos. Milena descobre que passou no vestibular. Carolina consegue registrar Cesar confessando todos os seus crimes. Louzada acusa Alice de possuir um cassino clandestino.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Alex, Romildo e William observam o carro de Alex pegar fogo. Diana tenta convencer Léo de que ficou animada para ter um filho com ele. Gui sugere que Gordo converse com sua terapeuta. Júlia ouve Gui falar com Daniel sobre a morte de Alex e se desespera.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Helô sofre com a revelação de Tião. Luciane entrega a Pedro uma caixa com celulares descartáveis de Magnólia. Gigi demite Jáder e Ruty Raquel. Ciro inicia seu depoimento contra Magnólia. Magnólia pede para Tião disponibilizar seus advogados.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Helena espera por Henrique. Tomásia dá a alforria a seus escravos. Isaura fica na dúvida se vai se encontrar com Leôncio no celeiro. Henrique vai até a casa de Helena. Leôncio fica com raiva de Isaura. Rosa se insinua para Leôncio. Leôncio vai ao quarto de Isaura.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Racal diz que pode distrair Raabe. Adonizedeque pede para Abul dizer a Úrsula que a rainha e a rainha mãe fugiram de Jerusalém. Bogotai avisa que acabará com Finéias. Úrsula fica aliviada ao saber que sua mãe e avó conseguiram escapar. Tobias procura Zaqueu.