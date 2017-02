Confira o resumo das novelas para esta segunda-feira, 20 de fevereiro

Em " Sol Nascente",Geppina, Gaetano e Damasceno montam uma mesa de café da manhã na delegacia. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Garcez ignora o alerta de Solange. Nanda fica triste ao ver Sula e Rômulo se beijando. Joana questiona Solange sobre o desfile e Bárbara a ironiza. Jéssica sente ciúmes de Belloto. Bárbara se incomoda com a atenção que Garcez dá para Joana antes do início do desfile.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Geppina, Gaetano e Damasceno montam uma mesa de café da manhã na delegacia. Sinhá avisa ao neto das acusações. Cesar decide voltar para Arraial. Tanaka conta para Alice sobre seu passado. Carolina tenta falar com Louzada por telefone, mas é impedida por Cesar.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Gui garante a Júlia que não houve nada entre ele e Diana. Tom diz a Lázaro que ele jamais será empresário da 4.4. Léo fica furioso ao saber que Diana o largou por causa de Gui. Eva acha estranho quando Gordo se refere à namorada de Gui pelo nome de Lorena.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Magnólia descobre que foi enganada por Tião e fica furiosa. Antônio e Ruty Raquel se surpreendem ao ver Marina com um suposto namorado. Yara fala para Helô incentivar Pedro a se relacionar com Stelinha. Ana Luiza termina seu namoro com Elio. Tião recebe Aline.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Leôncio tem medo de pegar tísica. Gioconda e Tomásia temem a retaliação de Leôncio. Leôncio comemora o roubo do testamento de seu pai e planeja incendiar a casa de Tomásia. Isaura conta a Malvina sobre o roubo. Leôncio queima o testamento de Almeida.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Adonizedeque ordena que deixem Aruna agonizar até a morte. Tobias exige o apedrejamento de Zaqueu. Mireu reconhece Aruna e diz se tratar da esposa do líder hebreu. Adonizedeque ordena que tragam os melhores médicos para salvarem a vida de Aruna.