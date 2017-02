Confira o resumo das novelas para esta segunda-feira, 27 de fevereiro

Em "A Terra Prometida", Úrsula diz que se vingará de Adonizedeque. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Giovane é expulso da agência após confrontar Jonathan. Garcez pressiona Joana para escolher entre a carreira e o namorado. Garcez comunica a Solange que Joana está fora da agência. Garcez se insinua para Bárbara. Giovane termina o namoro com Joana.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Tanaka confessa a Gaetano que teme que Mocinha faça parte da quadrilha de Sinhá. Sinhá exige que Cesar vá à fazenda esconder as provas de seus crimes. Carolina passa mal e não consegue depor contra Cesar. Carolina descobre uma maneira de livrar Alice da cadeia.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Gui diz a Júlia que Diana acredita que ela mudou de nome para fugir. Lorena mente para Júlia e afirma que Alex fingiu ser outra pessoa. Diana vai à casa de Edith fazer perguntas sobre Júlia. A 4.4 se apresenta na TV. Diana descobre que Julia foi acusada de traficar drogas.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Tiago expulsa Marina de seu quarto. Hélio comenta com Ana Luiza que Aline é testemunha do suposto acidente ocorrido com Tião. Tiago e Marina ficam juntos. Ana Luiza procura Aline. Robinson se anima quando Luciane o procura. Helô descobre que está grávida.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Henrique e Miguel combinam invadir a fazenda de Leôncio. Flor-de-Lis conta para Martinho sobre os planos de Miguel. Leôncio manda Rosa se vestir de Isaura. André leva negros para ajudar Miguel a libertar Isaura. Leôncio manda Isaura para o pelourinho.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Úrsula diz que se vingará de Adonizedeque. Iru pede Jéssica em casamento. Úrsula e Abul planejam trair o rei. Salmon e Raabe contam a Josué sobre o ritual de Mara. Salmon e Isaque encontram uma codorna atingida por uma flecha e todos percebem que Zaqueu é inocente.