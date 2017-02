Confira o resumo das novelas para esta segunda-feira, 6 de fevereiro

Em "Sol Nascente", Cesar se desespera por ter atirado em João Amaro. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Ricardo afirma a Bárbara e Joana que elas estão afastadas da academia. Joana confessa a Tânia que aprova a atitude de Ricardo. Lucas garante a Martinha que gosta de Luiza. Jéssica se preocupa com o comportamento de Martinha. Jorjão alerta Ricardo sobre a demissão das filhas. Caio é rude com Fábio. Joana e Bárbara se unem para pedir a Ricardo que as deixe continuar na Forma.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Cesar se desespera por ter atirado em João Amaro. Alice vê na internet notícias sobre as acusações contra ela. Mesquita encontra o corpo de João Amaro e avisa a Louzada. Sinhá fica abalada com a morte de seu afilhado. Carolina se arrepende de ter enganado Mario. Sinhá flagra Cesar com a arma do crime. Mesquita comenta com Louzada que não acredita que Alice tenha cometido algum crime.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Yasmin decide ajudar a banda e Zac fica intrigado. Eva pede para o garçom avisá-la quando Gordo estiver no restaurante. Geraldo com instrumentos para emprestar à banda 4.4. Luizão presta queixa do roubo da van e dos instrumentos da banda. Léo descobre que seus instrumentos foram emprestados para a banda de Gui. Jaílson decide ficar com um dos instrumentos que roubou.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Magnólia não acredita no pedido de casamento de Tião. Marina aceita sair com Tiago. Helô tenta convencer Letícia a não se preocupar com Marina. Tião rasga os documentos que comprovam as dívidas de Magnólia. Antônio exige que Tiago volte para a terapia. Augusto aceita que Sílvia more em sua casa. Misael discute com Yara. Tiago conta para Letícia que se encontrou com Marina.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Francisco discute com Miguel na fazenda do comendador. Coronel Sebastião arranca a carta das mãos de sua filha. Martinho encontra Bernardo pela mata. Tomásia decide como se vingar de Leôncio. Coronel Sebastião pede ao comendador Almeida que castigue Isaura. Almeida proíbe Miguel de ver sua filha. Henrique ouve Helena dizer que Leôncio a importunou.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Maquir se joga na frente de Rune e recebe um golpe fatal para salvar a vida do rapaz. Arrependido e agonizando, o guerreiro pede perdão a Rune e morre. Úrsula vai até a taberna e ameaça Ula. Mireu foge do acampamento. Adonizedeque obriga os outros reis a darem uma resposta sobre a coalisão dos monarcas. Josué avisa que Jerusalém pagará pelo ataque.