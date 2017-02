Confira o resumo das novelas para esta terça-feira, 7 de fevereiro

Em"Rock Story", Gui decide falar com Diana. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Ricardo readmite as filhas na academia, mas desconfia da sinceridade de Bárbara. Bárbara e Joana brigam e Ricardo desiste de dar uma chance às duas. Nanda descobre que o coração de Renato era o de Filipe. Joana e Bárbara se encontram em uma agência de modelos.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Alice é levada para a delegacia. Milena afirma a Ralf e Vittorio que Loretta ajudará Lenita. Mario conta a Gaetano sobre a prisão de Alice. Akira e Hirô se casam, e todos comentam sobre o jeito de Satiko. Mesquita informa a Alice que ela ficará presa até que o álibi seja confirmado.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Gui decide falar com Diana. Marisa conta para Lázaro sobre a gravação do clipe da 4.4. Todos estranham o comportamento de Rogê durante a gravação. Diana decide vender uma parte de suas ações na gravadora para Léo. Rogê se irrita com Gui e decide acabar com a gravação.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Pedro se surpreende com a revelação de Laura, mas a deixa sozinha quando ouve o chamado de Helô. Pedro confirma a perda de seu filho com Helô. Magnólia e Tião fazem um pacto. Elio pede para Flávia não acreditar em Tião. Tiago tenta não pensar em Marina.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Martinho procura por André. Almeida ameaça Leôncio caso ele não respeite Isaura. Miguel vai até a fazenda comprar a liberdade de sua filha. Tomásia quer incendiar a lavoura de café de Leôncio. Almeida promete libertar Isaura no seu retorno. Leôncio ameaça Joaquina.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Yana fica aliviada ao saber que Aruna está bem. Haniel avisa a Gael sobre a morte de Maquir. Sama sente tontura e Ruth a ampara. Rune diz a Livana que Maquir salvou sua vida. Zaqueu flagra Tobias se aproximando de Chaia. Mara se recusa a beijar Racal novamente.