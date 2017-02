Confira o resumo das novelas para esta sexta-feira, 10 de fevereiro

Em "Rock Story", Gui tenta acalmar Júlia. Alex é parado numa blitz, mas consegue fugir. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Martinha e Luiza se enfrentam. Rômulo vê Renato e Nanda se beijando. Joana se despede de Giovane, que se prepara para viajar para mais uma etapa do torneio de vôlei. Renato se declara para Nanda. Rômulo ajuda Sula. Ricardo pede Tânia em casamento.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Alice se desespera com as acusações de Louzada. Cesar ataca Sirlene e Felipe defende a namorada. Chica volta a Arraial e desfalece ao saber da prisão de Alice. Peppino se apresenta no palco do Rota 64 e se declara para Nanda. Ralf aproveita e pede Milena em casamento.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Gui tenta acalmar Júlia. Alex é parado numa blitz, mas consegue fugir. Júlia e Gui se emocionam com o ultrassom. Nicolau descobre o problema de Luana com o aluguel e pede ajuda a Marisa. Júlia vê Alex em um ônibus, corre para encontrá-lo e é atropelada.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Helô discute com Tião e passa mal. Letícia flagra Marina massageando Tiago. Helô é levada às pressas para uma cirurgia. Tião comemora com Magnólia o sucesso de seu plano contra Helô.Magnólia chega para o seu depoimento. Ciro vai à casa de Augusto.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Sebastião flagra Gabriel e Helena na sala de sua casa. João e Joaquina chegam à fazenda de Sebastião. André e Moleca reconstroem o quilombo. Tomásia compra Bernardo. Malvina pergunta a Leôncio se ele a trai. Leôncio fica feliz porque Henrique foi embora.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Salmon e Otniel conseguem entrar na cidade inimiga e libertam os escravos. Racal finge passar mal. Raabe corre para ver o que houve. Mara aproveita e captura Boaz. Raabe se desespera ao ver que o bebê sumiu. Mara e Racal dão início ao ritual de sacrifício do bebê.