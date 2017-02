Confira o resumo das novelas para esta sexta-feira, 17 de fevereiro

Em "A Lei do Amor", Tião se surpreende com Magnólia. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Tânia se desespera com a briga de Ricardo e Caio, e chama a polícia. Tânia termina com Caio. Caio pede demissão e afirma que se resolverá com Ricardo na Justiça. Manuela se incomoda com a aproximação de Tânia e Ricardo. Garcez marca um teste com Joana e Bárbara.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Loretta conta que entregou a filha de Lenita para um casal que vive fora do país. Cesar arma contra Alice e avisa a Mesquita e Louzada sobre o carregamento ilegal de dinheiro. Louzada e Mesquita apreendem a carga da Arraial Pescados, e Hirô se desespera.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Diana encontra a pulseira de Chiara e se desespera. Eva sugere que ela e Gordo mantenham o romance em segredo. Gui resgata a filha. Léo tenta falar com Diana. Chiara pede para não ir ao casamento de Diana. Nicolau se declara para Luana. Diana desiste de se casar com Léo.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Tião se surpreende com Magnólia. Marina concorda em se afastar de Tiago e Letícia. Pedro procura Ciro. Gustavo termina seu romance com Salete. Robinson teme que Antônio se separe de Ruty Raquel. Helô se emociona ao saber que ela e Pedro serão os padrinhos de Caio.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Almeida se lamenta pela perda do café. Leôncio descobre que foi Gabriel que incendiou o café. Almeida quer vender Isaura para arrecadar dinheiro. Sebastião chama Rosa de filha. Bernardo recebe a carta de alforria. Leôncio rouba o testamento de Almeida.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Josué tenta socorrer Aruna. Os soldados de Jerusalém avistam a hebreia desacordada no rio. Josué se desespera com o sumiço de sua amada. Samara e Tobias comemoram o sucesso do plano. Adonizedeque é avisado sobre a captura de uma hebreia.