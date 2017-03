Confira o resumo das novelas para esta sexta-feira, 3 de março

Em "Sol Nascente", Alice consegue fugir de Louzada durante a passagem do bloco de carnaval na rua. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Giovane aceita ir para Morro Branco com Joana, e ela revela que estava testando o seu amor. Bárbara ofende Tânia, que decide enfrentar as filhas de Ricardo. Renato propõe morar com Nanda e ela recusa. Joana e Giovane se amam em Morro Branco. Agenor surpreende o casal.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Alice consegue fugir de Louzada durante a passagem do bloco de carnaval na rua. Gaetano provoca Sinhá. Gaetano anuncia a Tanaka que Alice fugiu da delegacia. Elisa e Loretta encontram um pendrive no quarto de Carolina. Carolina chega à delegacia para depor.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Daniel impede que Gui fale sobre Júlia. Gilda fica animada com o anúncio sobre o salão na revista. A 4.4 se apresenta na TV, mas é hostilizada. Júlia fica arrasada com a repercussão da banda. Nanda se declara para Gordo e é dispensada pelo empresário.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Tiago afirma que ama Letícia e não quer se separar. Tião rejeita Magnólia. Tiago confronta Marina. Helô conforta Letícia. Salete se recusa a ajudar Mileide. Laura sente ciúmes de Stelinha com Helô. Magnólia acredita que Caio é filho de outro homem.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Geraldo conta a Álvaro que Branca vai doar suas joias para a Sociedade Abolicionista. André se faz de isca para o capataz Raimundo chicoteia o escravo que não fugiu. Violeta conta a Belchior que Flor-de-Liz foi quem entregou o ataque a fazenda para Leôncio.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Aruna diz que sobreviveu com a ajuda de Deus. Tobias puxa a espada e parte para cima dela. Tobias é surpreendido pelos soldados de Jerusalém. Os oficiais prendem Aruna e Tobias. Mireu avisa que o rei usará a esposa de Josué como um escudo humano.