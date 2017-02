Confira o resumo das novelas para esta terça-feira, 21 de fevereiro

Em "Malhação",Bárbara se esforça para chamar a atenção de Garcez. Foto: Divulgação

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Bárbara se esforça para chamar a atenção de Garcez. Joana descobre que encerrará o desfile. Ricardo pede Tânia em casamento. Joana é ovacionada. Bárbara almoça com o dono da agência e um cliente. Garcez manda Joana desfilar para o cliente.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Louzada teme pela segurança de Carolina. Cesar resgata as gravações que Carolina fez de suas confissões, mas um dos pendrives cai. Sinhá divulga a história de Tanaka nas redes sociais. Cesar ateia fogo ao quarto de Carolina, mas Louzada a salva.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Diana tem um ataque de raiva e Gordo aconselha a filha a esquecer Gui. Roberto diz a Nicolau que ele está com pneumonia. Sob orientação da mãe, Chiara atrapalha o jantar de Gui e Júlia. Léo surpreende Diana e Gordo ao revelar que comprou a gravadora Radical Music.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Tião prende Magnólia em um quarto e passa a noite com Aline. Helô apoia a viagem de Pedro a Luanda. Letícia discute com Tiago por causa de Marina. Laura avisa a Pedro que está no Brasil e ele vai a seu encontro. Tiago exige que Letícia se afaste de Marina. Pedro conhece Stelinha.

A ESCRAVA ISAURA (Record – 18h20)

Leôncio queima o testamento de seu pai. Benedito leva um tiro e morre. Malvina vê Leôncio beijar Isaura. Malvina conta a seu pai que o comendador não tem mais poderes sobre seus bens. O Sargento vai até a casa de Leôncio. Isaura diz a seu pai que é hora de fugir.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Quemuel diz acreditar que Aruna está morta. Acsa se desespera ao saber que Otniel foi capturado. Os médicos de Jerusalém tentam salvar a vida de Aruna. Darda avisa que Ioná está grávida. Josué afirma que está na hora do exército de Israel se preparar para a batalha.