Resumo das novelas 29/12/2016

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Joana garante a Toninho que descobrirá seu plano para lhe atingir. Krica se irrita com o assédio de Toninho. Cleyton exige que Toninho deixe o hostel. Giovane tenta descobrir os planos de Toninho contra Joana. Ricardo pede que Tânia assuma sua paixão por ele.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Loretta se emociona com a aproximação de Mario. Cesar tenta disfarçar sua paixão por Alice e afirma que contribuirá com as investigações de Damasceno. Lenita ouve quando Loretta afirma a Vittorio que trabalhava na maternidade em que a empresária deu à luz.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Marisa reconhece Romildo e aproveita para impressionar Nicolau. Romildo e William conseguem levar o dinheiro da churrascaria. Gui revela a Eva que pensa em abandonar a carreira solo para promover a banda de Zac. Diana flagra Gordo com Laila.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Letícia não aceita o pedido de Tiago. Ciro exige que Magnólia lhe dê a senha do cofre da casa de Sílvia. Leila sugere que Cidália consulte um médico. Fininho escapa de um assassino de aluguel e pede ajuda a Gustavo. Gustavo encontra Robinson desmaiado no depósito.

ESCRAVA MÃE (Record – 18h20)

Filipa conversa com Bá Teixeira sobre seu casamento com Dr. Pacheco. Guilherme se defende na Câmara diante de Loreto, Almeida e Quintilliano, quando de repente, Genésio adentra afobado, gritando e mostra a máscara que tem nas mãos.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

O general e a feiticeira são nomeados reis de Ai. As crianças libertam Talmal. Orias pede perdão à Raabe. Ravena e Yussuf observam a aproximação do Exército de Israel. Os hebreus fingem abandonar o combate. Deus manda Josué estender a lança na direção de Ai.