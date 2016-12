Resumo das novelas 30/12/2016

MALHAÇÃO (Rede Globo – 17h50)

Joana confessa a Giovane que esconde uma história séria, que não tem coragem de contar. Tânia afirma a Ricardo que escolheu ficar com Caio. Toninho coloca uma foto de Joana e Gabriel juntos na agenda da irmã. Gabriel acredita que Joana ainda nutre sentimentos por ele.

SOL NASCENTE (Globo – 18h20)

Cesar disfarça as ameaças contra Sirlene para Alice. Mario revela a Loretta que desconfia do caráter de Cesar. Loretta aconselha Mario a se casar com Carolina. Vanda admira a atitude de Dora e a incentiva a costurar seus vestidos. Júlia sente saudade de Wagner.

ROCK STORY (Rede Globo – 20h10)

Lorena combina com Alex uma forma de impedir que Vanessa entregue o depoimento de Júlia à polícia. Vanessa conta a Júlia e Gui que sofreu uma tentativa de assalto, mas conseguiu entregar o pendrive na delegacia. Léo pede Diana em casamento durante o show.

A LEI DO AMOR (Rede Globo – 21h08)

Bruno oferece ajuda médica para Fininho e ele recusa. Gustavo esbarra com Fininho. Jéssica conta sua história para Bruno. Ele diz que precisa de um tempo para digerir tudo o que ouviu. Pedro discute com Magnólia. A polícia encontra Fininho na rua, mas ele consegue fugir.

ESCRAVA MÃE (Record – 18h20)

Miguel e Juliana se abraçam emocionados e se declaram um para o outro. Tito Pardo pede para Kamau para tomar cuidado e o avisa que Osório está observando seus passos. Esméria revela para Zé Leão e Tozé que foi Maria Isabel quem matou seu próprio pai, Custódio.

A TERRA PROMETIDA (Record – 19h20)

Yussuf consegue desarmar Calebe. Talmal aparece e salva o guerreiro. Léia manda Samara esquecer que viu Yana. Josué finalmente consegue acertar Yussuf. O líder agrade a Deus pela Vitória. Léia sede a pressão de Samara e revela que Yana é mãe de Aruna.Saiba o que vai acontecer nos episódios das novelas nesta quinta-feira