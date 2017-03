Amazonense comanda cruzeiro pelo Caribe nas férias de julho

O pacote com DJ Evandro Jr. inclui passagens, hospedagem e traslado no Panamá e o cruzeiro, no sistema all inclusive

O roteiro a bordo do Cruzeiro Zenith, da Pullmantur (do grupo Royal Caribbean), tem paradas em Cartagena, Aruba, Curacao e Bonaire. Foto: Divulgação

Manaus - O DJ Evandro Jr., em parceria com a Paradise Turismo, vai promover uma viagem ao Caribe nas próximas férias. A saída de Manaus será no dia 6 de julho, via aéreo, para o Panamá. O roteiro continua a bordo do Cruzeiro Zenith, da Pullmantur (do grupo Royal Caribbean), com paradas em Cartagena, Aruba, Curacao e Bonaire. O retorno será no dia 15.

O pacote inclui passagens, hospedagem e traslado no Panamá e o cruzeiro, no sistema all inclusive com alimentação, bebidas alcoólicas e não alcoólicas incluídas.

A primeira parada será no Panamá, onde o grupo irá pernoitar. Depois, a viagem continua no navio. O Zenith tem capacidade para 1800 passageiros, 720 cabines, divididas pelos nove decks. Conta com inúmeras atrações, entre elas: dois restaurantes, seis bares, piscinas adulto e infantil, jacuzzis, salão de espetáculos, boate, biblioteca, sala de internet, academia, Spa, salão de beleza, creche, Solarium, sala de jogos, cassino, lojas e teatro. Diversão não vai faltar!

O primeiro porto a ancorar será o de Cartagena. A cidade murada colombiana é Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Em um dia é possível conhecer os principais pontos turísticos. Caminhar pelas muralhas ou pelas ruelas do centro é passear pela história, onde estão a Torre do Relógio, os Museus do Ouro e de Arte Moderna, o Palácio da Inquisição, as igrejas e os charmosos casarios com suas varandas floridas. Um destino romântico e, ao mesmo tempo, muito badalado com várias opções de bares e restaurantes.

Depois, o navio segue rumo às ilhas de Aruba, Bonaire e Curacao, conhecidas como o “ABC do Caribe”. Aruba é um dos destinos mais cobiçados pelos amazonenses por seus cassinos, opções de compras e também por suas praias paradisíacas. Palm Beach é superbadalada, tem ótima infraestrutura com lojas, bares e restaurantes; Eagle Beach é considerada uma das melhores praias do Caribe e é famosa pelas árvores Divi-Divis, torcidas pela ação do vento. Um pouco mais distante está a Baby beach, com águas mais tranquilas. A alta gastronomia também é uma das atrações de Aruba.

Curacao conta com todo o charme herdado da colonização holandesa. Para conhecer a cidade, a pedida é fazer um passeio pelos principais pontos turísticos como o Forte Amsterdã, a Bolo di Bruit (casa bolo de casamento), a catedral Pietermaai e o mercado flutuante. Quem não abre mão de um dia na praia, há várias opções com águas cristalinas como Kenepa Grandi e Porto Mari, mas a mais próxima e onde tudo acontece é a praia artificial do Seaquarium.

Curaçao é área livre de impostos, com lojas de perfume, cosméticos e roupas de grife. Uma tentação para quem pretende fazer compras! Já os amantes de bebidas podem visitar a fábrica do licor Curacao Blue, conferir o processo de engarrafamento e ainda fazer uma degustação.

Último porto do roteiro, Bonaire é considerado um dos melhores lugares do mundo para mergulhar. São muitas opções de praias, mas as mais famosas são a praia 1000 Steps e a Sorobon Beach. A ilha também é referência em atividades eco-turísticas como windsurfe, snorkel e observação de aves, como os famosos flamingos cor-de-rosa.

Pacote

O valor do pacote – com passagens, hospedagem e translado no Panamá e o cruzeiro, no sistema all inclusive com alimentação, bebidas alcoólicas e não alcoólicas incluídas – é US$ 1899 e pode ser dividido em uma entrada de 25% e mais três parcelas no boleto ou em até 6X em todos os cartões de crédito. Os pacotes estão à venda na Paradise Turismo (avenida Eduardo Ribeiro e Studio 5).

SERVIÇO

O QUE É: Cruzeiro pelo Caribe com o DJ Evandro Jr

QUANDO: De 6 a 15 de julho

QUANTO: US$ 1899. O valor pode ser dividido em uma entrada de 25% e mais três parcelas no boleto ou em até 6X em todos os cartões de crédito

ONDE COMPRAR: Paradise Turismo – Av. Eduardo Ribeiro (Centro) e Studio 5

INFORMAÇÕES: (92) 3633-1156 / 3613-8838 / 99121-6770 ou pelowww.paradisetur.com.br