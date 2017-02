Caldas Novas é destino para quem busca descanso, recreação e adrenalina

O Park das Fontes e Hot Park são os destinos preferidos dos visitantes. Foto: Divulgação

São Paulo – Famosa pelas águas quentes e resorts, Caldas Novas é destino ideal para quem busca descanso, recreação e um pouco de adrenalina.

Os hoteis em Caldas Novas recebem cerca de quatro milhões de turistas por ano, o que representa 80% do produto interno bruto da cidade. O Park das Fontes e Hot Park são os destinos preferidos dos visitantes.

São mais de quinze nascentes, corredeiras, toboáguas e lagoas, instalado no município de Rio Quente, com temperatura em torno de 37 graus. Além das atrações aquáticas, o empreendimento oferece esportes terrestres, passeios a cavalo, trilhas e tirolesas.

Caso o viajante queira aproveitar a viagem para conhecer os pontos turísticos da cidade, as pousadas em Caldas Novas oferecem preços mais em conta. Algumas, além das águas quentes, possuem serviço de massagem, relaxamento e até mesmo tratamentos estéticos.

Fora as atrações dos hotéis, vale a pena conhecer alguns pontos da cidade, como o Lago Quente da Pirapitinga, com temperaturas que ultrapassam os 50 graus. O local conta com espaço para camping, restaurantes, sauna, quadros, além do Poço do Ovo, onde a água verde chega a 57 graus.

Outra atração imperdível da cidade é o Parque Estadual da Serra de Caldas, criado em 1970 para proteger o principal ponto de recarga do lençol termal da região. São 123 quilômetros de cerrado, com duas trilhas famosas, a Cascatinha e a Paredão.