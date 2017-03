Feiras no Rio de Janeiro oferecem opções de compra para turistas

Uma das opções é a Feira do Rio Antigo, com mais de 250 barracas, que oferecem produtos diversos, de móveis a roupas, e de acessórios a objetos de decoração

Poucos turistas conhecem os locais de compra na Cidade Maravilhosa. Foto: Divulgação

Que o Rio de Janeiro tem praias maravilhosas e paisagens incríveis todo mundo sabe. Boas opções de lazer e passeios também. Mas poucos turistas conhecem e visitam as feiras e ruas de compras da cidade maravilhosa.

Se o seu próximo destino de férias é o Rio de Janeiro, não deixe de conhecer a Feira do Rio Antigo, realizada todo primeiro sábado do mês, na Rua do Lavradio. A feira é gratuita e um verdadeiro reduto de compras. Mais de 250 barracas oferecem produtos diversos, de móveis a roupas, e de acessórios a objetos de decoração. Sair de lá de mãos vazias é quase impossível.

Outra opção de compras é o Mercadão de Madureira. Com mais de 100 anos, o Mercado é considerado Patrimônio Cultural do Povo Carioca e tem mais de 580 opções de lojas, entre acessórios, bebidas, temperos, comidas, brinquedos e muitos outros.

Outra opção de compras é o Polo Saara, localizado no Centro Histórico do Rio de Janeiro, é considerado o maior shopping a céu aberto do Estado. São onze ruas nas adjacências da Rua da Alfândega e mais de 800 lojas, a maioria voltada para o comércio popular.

