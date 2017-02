Da Inglaterra, navio M/S Oriana chega em Manaus com mais de 2,4 mil turistas

O navio é o segundo maior da Temporada de Cruzeiros 2016/2017. A próxima parada do Oriana é no município de Parintins

O M/S Oriana é o nono navio desta temporada. Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Manaus - De Southampton, na Inglaterra, para Manaus, o navio M/S Oriana aportou, pela primeira vez, no porto da capital amazonense na manhã desta segunda-feira (6). O navio é o segundo maior da Temporada de Cruzeiros 2016/2017 e trouxe a bordo 2.466 turistas, entre passageiros e tripulantes. A próxima parada do Oriana é no município de Parintins, prevista para a próxima quarta-feira (8).

O M/S Oriana é o nono navio desta temporada e mais três embarcações devem aportar em Manaus somente neste mês de fevereiro. O próximo navio a chegar é o Braemar, com aproximadamente 1,2 mil turistas, entre passageiros e tripulantes.

"A Temporada de Cruzeiros é um marco consolidado de fluxo de turistas na cidade, que cada vez se prepara mais e melhor para recebê-los, fato que vem numa crescente desde a Copa do Mundo. Isso é resultado das operações integradas que garantem uma excelente receptividade e a segurança dos nossos turistas", afirmou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

De acordo com a presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Oreni Braga, 13.405 turistas já passaram pela cidade nesta temporada. "A ação integrada dos órgãos federais, estaduais e municipais é importante para que tudo saia conforme o planejado. Temos a receptividade como o nosso melhor cartão de visita, por isso que a responsabilidade é grande em fazer o nosso papel da melhor maneira possível", disse a titular da Amazonastur, ao destacar as ações planejadas com os órgãos de diversas esferas.

Receptivo

A ação de recepção foi feita por equipes da Manauscult e da Amazonastur, que distribuíram guias bilíngues e brindes de artesanato indígena. Uma placa de boas vindas também será entregue antes da partida do navio, que sai do porto rumo a Parintins.

Ao desembarcarem no porto, os turistas foram recepcionados por um show comandado pelo levantador de toadas Prince do Boi. "Além da parte turística da cidade, os turistas querem referências da culinária e da cultura. E a melhor forma de recebê-los é com a nossa identidade cultural", destacou Prince.

Ainda este mês estão previstos para chegar os navios Regatta (13/02) e Prinsendam (27/02). A temporada vai prosseguir até o mês de junho.