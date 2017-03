Navio MS Veendam chega com mais de mil turistas no Porto de Manaus

A maioria dos passageiros é de nacionalidade americana e começou o cruzeiro no Rio de Janeiro (RJ); esta é a 14ª embarcação da Temporada de Cruzeiros 2016/2017 e a primeira do mês de março

Embarcação que fica na cidade até a tarde deste sábado (11) por volta de 17h. Foto: Karla Vieira/ Secom

Manaus - Medindo 219 metros e pesando 57.092 toneladas, o navio MS Veendam atracou no Porto Flutuante das Torres em Manaus, no Centro, às 9h30 desta sexta-feira, 10/3, com 1,5 mil pessoas a bordo, sendo 1.027 passageiros e 565 tripulantes. A embarcação que fica na cidade até a tarde deste sábado (11) por volta de 17h, receberá placa de boas-vindas pela manhã, antes de seguir viagem para Parintins (AM).



A maioria dos passageiros é de nacionalidade americana e começou o cruzeiro no Rio de Janeiro (RJ). No Amazonas, os turistas foram recebidos pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), com apoio da Polícia Turística (Politur).



Ainda pela manhã, vários estrangeiros foram atendidos nos Centros de Atendimento ao Turista (CAT) do Porto, Mercado Municipal Adolpho Lisboa e Eduardo Ribeiro. Entre os passeios programados para a cidade, está a visita ao Teatro Amazonas na noite desta sexta-feira, durante o Circuito de Coral Internacional, com o Coral do Amazonas sob regência do maestro convidado Erik Westberg.



Esta é a 14ª embarcação da Temporada de Cruzeiros 2016/2017 e a primeira do mês de março. Até junho, outros sete navios passarão pela cidade.