No AM, atual Temporada de Cruzeiros já contabiliza mais de 14 mil turistas

Temporada iniciou no dia 11 de novembro e vai prosseguir até o dia 4 de junho, com a chegada do navio Seven Seas Navigator

Navio caribenho M/S Braemar chegou em Manaus, na manhã desta quinta-feira (9), com mais de mil turistas. Foto: Ingrid Anne/Manauscult/Divulgação

Manaus - Com a chegada do navio caribenho M/S Braemar, na manhã desta quinta-feira (9), a Temporada de Cruzeiros 2016/2017 já registra a passagem de 14.594 turistas no Amazonas. A temporada iniciou no dia 11 de novembro e vai prosseguir até o dia 4 de junho, com a chegada do navio Seven Seas Navigator. O Braemar, o décimo da temporada, permanece ancorado no Porto de Manaus até o próximo sábado (11), com 1.189 turistas, grande parte ingleses.

De acordo com dados da Amazonastur, a expectativa é que o Estado receba, até o mês de junho, mais de 24 mil turistas por meio dos cruzeiros, o que vai representar um crescimento de 40,23% em relação a temporada passada, quando o Amazonas recebeu 17.588.

“Chegamos na metade da temporada e 50% da missão foi cumprida. O trabalho em parceria com os Órgãos Federais, Estaduais e Municipais é o responsável pelo êxito nas ações de segurança e promoção do Destino. Agora é alinhar ainda mais o trabalho para que possamos colher mais pontos positivos nos próximos navios”, destacou a presidente da Amazonastur, Oreni Braga.

Recepção

As equipes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscut) e da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) fizeram o receptivo e contaram com o apoio da Polícia Turística (Politur). Na chegada, os turistas também foram recepcionados pelo levantador de toadas Prince do Boi, com muito boi-bumbá e ainda ganharam brindes como colares do artesanato indígena e informativos turísticos.

A operação de receptivo continua até sábado nos Centros de Atendimento ao Turismo (CAT), localizados no Mercado Municipal Adolpho Lisboa, grande ponto de visitação na cidade; no Porto de Manaus e na Avenida Eduardo Ribeiro, ao lado do Teatro Amazonas, outro ponto de grande concentração de turistas, sempre de 8h às 17h.

Turistas são recepcionados com shows de Boi e ainda ganharam brindes como colares do artesanato indígena. Foto: Ingrid Anne/Manauscult/Divulgação

Pesquisa

A Gerência de Registro e Fiscalização da Amazonastur (GRF), que está realizando uma Pesquisa Socioeconômica da Temporada 2016/2017, informou que a Taxa de Satisfação dos Turistas, parcial, está em 79,22%. A média ficou em 68,64%. Os itens bem avaliados pelos turistas estão: Segurança Pública (98,87%); Opções de Lazer (95,83%); Restaurantes/Bares (89,47%) e Mapa Turístico de Manaus (85,25%).