Turismo deve movimentar R$ 100 bilhões na economia até fevereiro, diz pesquisa

Conforme o estudo apresentado pelo Ministério do Turismo, o Nordeste tem 23% na preferência dos viajantes. Foto: Divulgação

Brasília – Um estudo inédito do Ministério do Turismo, divulgado na última semana, estima que 73,4 milhões de viagens deverão ser realizadas nos meses de dezembro deste ano, janeiro e fevereiro de 2017. No mesmo período do ano anterior, brasileiros fizeram 72,8 milhões de viagens. A expectativa é de que essas viagens movimentem R$ 100 bilhões na economia.

O estudo aponta a região Sudeste como a preferida entre os viajantes: é o destino de cerca de 33 milhões de viagens (46%). Em seguida, vem o Sul, que deve receber 25% do total, e o Nordeste, 23%. Centro-Oeste e Norte completam o ranking, com fatias de 5% e 2%, respectivamente.

Os dados indicam, também, que 52,9% dos deslocamentos serão feitos de carro, principal meio de transporte na temporada. O ônibus vem em seguida, com 26,7% das viagens (19,6 milhões), e, em terceiro lugar, o avião, com 8,1%.

“O turismo é uma das atividades mais resistentes da economia brasileira e se mantém como importante segmento, gerando emprego e renda”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

O estudo apontou os destinos preferidos dos brasileiros para aproveitar o verão. São Paulo (SP), Florianópolis (SC), Rio de Janeiro (RJ), Praia Grande (SP) e Salvador (BA) lideram o ranking brasileiro do verão. Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Cabo Frio (RJ), Balneário Camboriú (SC) e Recife (PE) completam a lista dos 10 destinos mais procurados no País.

Veja a lista completa:

São Paulo (SP)

Florianópolis (SC)

Rio de Janeiro (RJ)

Praia Grande (SP)

Salvador (BA)

Fortaleza (CE)

Curitiba (PR)

Cabo Frio (RJ)

Balneário Camboriú (SC)

Recife (PE)

Porto Seguro (BA)

Guarujá (SP)

Guarapari (ES)

Caraguatatuba (SP)

Peruíbe (SP)

Natal (RN)

Santos (SP)

Porto Alegre (RS)

Brasília (DF)

João Pessoa (PB)