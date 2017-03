Turismo é foco de ciclo de palestras no Centro Cultural dos Povos da Amazônia

O evento terá a participação de profissionais do Amazonas e de outros Estados, além de apresentação dos bailarinos do Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas

As palestras são abertas à participação de profissionais, estudantes e demais interessados em Turismo, Gastronomia e áreas afins. Foto: Divulgação

Manaus - Responsável pelo intercâmbio de culturas, pela circulação de pessoas e pela geração de renda e empregos, o turismo é tema de um encontro que acontece nesta quinta-feira (9), de 8h30 às 12h, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA). O “Ciclo de Palestras sobre Turismo” terá a participação de profissionais do Amazonas e de outros Estados, além de apresentação dos bailarinos do Balé Experimental do Corpo de Dança do Amazonas.

Com o intuito de trazer à discussão o Turismo Inclusivo no Brasil e o Turismo Gastronômico no Amazonas, o encontro terá palestras com os convidados José Itamar de Souto, turismólogo e presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo – Seccional Amazonas (ABBTUR/AM); o Professor Dr. Francisco Fransualdo de Azevedo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); e Fábio Silva, chefe de cozinha e guia de turismo da Amigos da Floresta Turismo, Eventos e Gastronomia.

As palestras do ciclo são abertas à participação de profissionais, estudantes e demais interessados em Turismo, Gastronomia e áreas afins, mediante inscrição prévia pelo email gerenciatecnica@cultura.am.gov.br ou pelos telefones (92) 2123-5308 e 2123-5311. O encontro tem como parceiros ABBTUR, UFRN e Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro.

A programação do ciclo inicia às 8h30, no Auditório Gabriel Gentil, com palestra de José Itamar de Souza sobre o tema “Turismólogo, profissão de interesse público”. Logo após, às 9h30, Francisco Fransualdo de Azevedo dá seguimento ao encontro falando sobre os “Desafios para o desenvolvimento do Turismo Nacional”. Às 10h30, entra em debate o último tema na agenda, “Amazonas e seus potenciais gastronômicos”, em palestra de Fábio Silva.

Espetáculo de dança

Após as palestras, a programação segue às 11h30 no hall do CCPA, onde os bailarinos do Balé Experimental do CDA irão apresentar uma prévia de “Por um momento”, nova montagem da companhia, integrante do projeto “Alma de um Poeta”. O espetáculo, que terá estreia oficial no próximo dia 14, terça-feira, no Teatro Amazonas, será encenado em versão “work in progress”, trazendo trechos da coreografia concebida por Adriana Goes, bailarina e coreógrafa do Corpo de Dança do Amazonas (CDA).

Antes da apresentação, público e convidados poderão assistir a um vídeo sobre “Alma de um Poeta” e sobre o processo de criação de “Por um momento”, primeiro espetáculo da nova temporada do projeto do Balé Experimental do CDA. Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura, com patrocínio do programa O Boticário na Dança, o projeto celebra a literatura amazonense com criações em dança inspiradas na obra de poetas e escritores de renome.

Roda de conversa

Além da programação na quinta-feira (9), aberta ao público em geral, o “Ciclo de Palestras sobre Turismo” irá promover na sexta-feira (10) uma roda de conversa com o professor Francisco Fransualdo, exclusivamente para técnicos da Secretaria de Estado de Cultura.