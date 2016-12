Turistas brasileiros se rendem aos benefícios do hostel

Estima-se que o país possui mais de 750 hostels e a capital carioca é a cidade com o maior número de estabelecimentos

Na Europa e outros lugares do mundo as pessoas já estão acostumadas a se hospedar em hostels quando visitam outros países ou cidade ao invés de ficar em hotéis caros. No Brasil, o mercado ainda não é muito grande, mas vem ganhando espaço e se tornando uma alternativa mais barata e divertida para os estrangeiros e brasileiros.

Estima-se que o país possui mais de 750 hostels e a capital carioca é a cidade com o maior número de estabelecimentos. De acordo com secretaria de turismo do Rio de Janeiro, em 2011 a cidade tinha 64 endereços de hostels cadastrados, em 2016 foram registrados mais 250. Se hospedar em um hostel Rio de Janeiro tem sido uma das opções mais buscadas pelos turistas.

O crescimento na relevância dessas hospedagens também alterou o perfil de quem a procura. Se antes somente jovens estrangeiros buscavam por hostels, agora brasileiros na faixa dos 30 anos os frequentam cada vez mais. Estudos mostram que mesmo com uma renda média menor, o público de hostel gasta em proporções semelhantes ou até maiores do que os viajantes em geral e costumam ficar mais tempo nos locais que visitam, uma vez que conseguem economizar na hospedagem.

E, mesmo abertos a lugares mais simples, os frequentadores exigem cada vez mais conforto. Por isso, cresce o número de hostels que fornecem wi-fi gratuito, comida e bebida no local, serviços de limpeza diária, aluguel de bicicletas, bibliotecas, salas de confraternização e de TV.

Além dos benefícios econômicos, os turistas afirmam que se hospedar em um hostel é a oportunidade de conhecer novas pessoas, aprender a respeitar os limites de cada um e aprender novas línguas.